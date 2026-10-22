Vossloh Aktie

52,65EUR 1,45EUR 2,83%
Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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22.10.2026 13:26:21

Vossloh Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bahntechnik-Anbieter habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten und den Ausblick nach unten hin präzisiert, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51,90 € 		Abst. Kursziel*:
-3,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,03%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Vossloh AG 52,65 2,83% Vossloh AG

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15:03 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
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14:33 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
14:25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
13:52 adidas Kaufen DZ BANK
13:52 FUCHS Kaufen DZ BANK
13:50 Hermès Sell UBS AG
13:45 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
13:30 Nike Outperform Bernstein Research
13:28 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:27 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
13:26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13:26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:25 Mutares Buy Warburg Research
13:24 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:22 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:22 Michelin Outperform Bernstein Research
13:16 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:15 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
13:13 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13:13 Hermès Buy Deutsche Bank AG
13:12 GEA Buy Deutsche Bank AG
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13:10 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:10 SAP Neutral UBS AG
13:09 RENK Buy Deutsche Bank AG
13:09 Nestlé Neutral UBS AG
13:09 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13:07 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13:04 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:57 Meta Platforms Buy UBS AG
12:56 Iberdrola Buy UBS AG
12:55 arGEN-X Buy UBS AG
12:48 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Diageo Outperform Bernstein Research
12:48 flatexDEGIRO Buy UBS AG
12:47 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:47 Nokia Market-Perform Bernstein Research
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