Vossloh Aktie
|52,65EUR
|1,45EUR
|2,83%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
22.10.2026 13:26:21
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Bahntechnik-Anbieter habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten und den Ausblick nach unten hin präzisiert, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,03%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: Order situation remains at a high level after nine months of 2026, strong business performance expected in the fourth quarter (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Auftragslage nach neun Monaten 2026 auf anhaltend hohem Niveau, starke Geschäftsentwicklung im vierten Quartal erwartet (EQS Group)
|
21.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
16.10.26
|Vossloh-Aktie steigt dennoch: Jefferies senkt Kursziel kräftig (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Vossloh AG
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|52,65
|2,83%
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|15:04
|Saint-Gobain Buy
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|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
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|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:55
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|12:48
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research