Vossloh Aktie
|44,82EUR
|0,70EUR
|1,59%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Während es in den Gesprächen mit den Investoren um Projektphasen, regionale Wachstumsaussichten und den Weg zu den angestrebten prozentual zweistelligen Margen gegangen sei, habe sich der Bahntechnik-Anbieter optimistisch zu den Aussichten im Schlussquartal geäußert, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Profitabilität sollte sich in Richtung eines Werts im hohen einstelligen Prozentbereich bewegen. Kurzfristig bremsten allerdings Projektverzögerungen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,48 €
|
Abst. Kursziel*:
17,70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
18.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
18.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.11.26
|EQS-News: Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: Sleepers for Australia’s longest rail tunnels (EQS Group)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX freundlich (finanzen.at)
|
10.11.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|44,84
|1,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.