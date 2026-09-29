Vossloh Aktie
|53,05EUR
|0,05EUR
|0,09%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 65 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verkehrstechnikkonzern habe seine Ziele auf dem Kapitalmarkttag zwar bestätigt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Er sieht jedoch unter der Oberfläche des optimistischen Tenors erste Warnsignale und kalkuliert etwas vorsichtiger./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52,95 €
|
Abst. Kursziel*:
13,31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.09.26
|EQS-News: Vossloh broadens its digital portfolio with RTI (EQS Group)
|
15.09.26
|EQS-News: Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI (EQS Group)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|10:30
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|27.07.26
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|27.07.26
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|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|53,05
|0,09%
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|11:19
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|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG