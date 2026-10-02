Vossloh Aktie
|51,20EUR
|0,05EUR
|0,10%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh von 82 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie des Verkehrstechnik-Konzerns überzeuge, aber operativ bestehe Nachholbedarf, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Kapitalmarkttag./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,70 €
|
Abst. Kursziel*:
45,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,48%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
21.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.09.26
|EQS-News: Vossloh broadens its digital portfolio with RTI (EQS Group)
|
15.09.26
|EQS-News: Vossloh ergänzt digitales Portfolio mit RTI (EQS Group)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|51,35
|0,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:12
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.