Vossloh Aktie
|49,46EUR
|-2,24EUR
|-4,33%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Vossloh von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der konkretisierte Ausblick impliziere indes ein starkes Schlussquartal. Cohrs senkte dennoch seine Schätzungen, da er den Marktkonsens für 2026 für zu hoch hält./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,80 €
|
Abst. Kursziel*:
14,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Vossloh wird für 2026 noch pessimistischer - Belebung im Schlussquartal (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|EQS-News: Auftragslage nach neun Monaten 2026 auf anhaltend hohem Niveau, starke Geschäftsentwicklung im vierten Quartal erwartet (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-News: Order situation remains at a high level after nine months of 2026, strong business performance expected in the fourth quarter (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|49,32
|-4,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.