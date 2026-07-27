Vossloh Aktie
|58,80EUR
|0,05EUR
|0,09%
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
27.07.2026 13:08:02
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Es habe nach den gesenkten Prognosen für 2026 keine Überraschungen seitens des Bahntechnik-Unternehmens mehr gegeben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,85 €
|
Abst. Kursziel*:
47,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,96%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
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|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Vossloh auf 65 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
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24.07.26
|EQS-News: Turnouts for Sweden’s rail network (EQS Group)
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23.07.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|EQS-News: Vossloh AG: Record Order backlog at mid-year 2026 highlights continued strong market momentum (EQS Group)
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23.07.26
|EQS-News: Vossloh AG: Rekordauftragsbestand zum Halbjahr 2026 unterstreicht anhaltend dynamisches Marktumfeld (EQS Group)
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20.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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|14.07.26
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|06.07.26
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|28.05.26
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|Deutsche Bank AG
|24.04.26
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|Deutsche Bank AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
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|27.04.26
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|24.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|59,05
|0,51%
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|13:15
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|13:11
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|13:09
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|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
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|13:08
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
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|13:08
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|13:06
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|Deutsche Bank AG
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|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
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|12:40
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|Jefferies & Company Inc.
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