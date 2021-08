Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger von 35,00 auf 40,00 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Matthias Pfeifenberger bestätigt. In seiner jüngsten Studie zum Ziegelherstellers hob der Experte vor allem die äußerst starken Halbjahreszahlen hervor.

So habe die Wienerberger das stärkste H1-Ergebnis in seiner Unternehmensgeschichte geschrieben, wobei insbesondere die Zahlen zum zweiten Quartal solide waren. Die Vorabschätzungen zu den Erlösen der Deutschen Bank wurden klar übertroffen. Auch der Gewinn vor Abschreibungen und Steuern (EBTIDA) fiel besser aus als erwartet.

Am Montag in der Früh notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse bei 34,32 Euro.

