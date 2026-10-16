Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 18,00 auf 14,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Sell" wurde von Analyst Julian Radlinger für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert beibehalten.

Nach der jüngsten Gewinnwarnung von Wienerberger senken die UBS-Analysten das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 um 8 Prozent und für die Geschäftsjahre 2027-29 um 7-13 Prozent sowie den bereinigten Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 um 23 Prozent und für die Geschäftsjahre 2027-29 um 22-45 Prozent. "Unser Kursziel wird vor allem aufgrund niedrigerer Schätzungen nach unten korrigiert", schrieb Radlinger.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 0,27 (nach 1,14) Euro für 2026 sowie 0,92 (zuvor: 1,68) bzw. 1,37 (zuvor: 2,02) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 (statt 0,95) Euro für 2026 sowie auf 0,95 Euro bzw. 0,96 (statt 0,71) Euro für 2028.

Am Freitagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse bei 16,14 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0026 2026-10-16/11:05