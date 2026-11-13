Wienerberger Aktie
|16,60EUR
|0,22EUR
|1,34%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger kaufen
Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktie des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger bei 19,00 Euro belassen. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Harry Goad nach den Drittquartalszahlen ebenfalls bestätigt.
Wienerberger sah sich im Jahr 2025 mit schwierigen Endmärkten in Europa und Nordamerika konfrontiert, da höhere Finanzierungskosten die Nachfrage im Bausektor weiterhin beeinträchtigten, schreibt Goad. "Mittelfristig rechnen wir jedoch mit strukturell soliden Wohnbaumärkten in den USA und Europa, ohne Anzeichen für die strukturellen Überangebotsprobleme, die die Erholung nach der globalen Finanzkrise beeinträchtigt hatten", heißt es weiter. "Ein wesentlicher Aspekt unserer positiven Anlagethese ist, dass der Konzern gemessen an den Ertrags- und Cash-Kennzahlen weiterhin attraktiv bewertet erscheint."
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,03 (statt 1,09) Euro für 2026 sowie 1,26 (statt 1,42) bzw. 1,76 (statt 1,98) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel ändert sich für 2026 bis 2028 von 0,95 auf 0,62 Euro.
An der Wiener Börse notierten Wienerberger am Freitagvormittag bei 16,53 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0012 2026-11-13/09:11
|Zusammenfassung: Wienerberger AG kaufen
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
16,62 €
|
Abst. Kursziel*:
14,32%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
16,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,73%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|ATX aktuell: Das macht der ATX mittags (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|16,56
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|12.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets