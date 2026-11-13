Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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13.11.2026 09:11:00

Wienerberger kaufen

Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktie des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger bei 19,00 Euro belassen. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Harry Goad nach den Drittquartalszahlen ebenfalls bestätigt.

Wienerberger sah sich im Jahr 2025 mit schwierigen Endmärkten in Europa und Nordamerika konfrontiert, da höhere Finanzierungskosten die Nachfrage im Bausektor weiterhin beeinträchtigten, schreibt Goad. "Mittelfristig rechnen wir jedoch mit strukturell soliden Wohnbaumärkten in den USA und Europa, ohne Anzeichen für die strukturellen Überangebotsprobleme, die die Erholung nach der globalen Finanzkrise beeinträchtigt hatten", heißt es weiter. "Ein wesentlicher Aspekt unserer positiven Anlagethese ist, dass der Konzern gemessen an den Ertrags- und Cash-Kennzahlen weiterhin attraktiv bewertet erscheint."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,03 (statt 1,09) Euro für 2026 sowie 1,26 (statt 1,42) bzw. 1,76 (statt 1,98) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel ändert sich für 2026 bis 2028 von 0,95 auf 0,62 Euro.

An der Wiener Börse notierten Wienerberger am Freitagvormittag bei 16,53 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0012 2026-11-13/09:11

Zusammenfassung: Wienerberger AG kaufen
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
16,62 € 		Abst. Kursziel*:
14,32%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
16,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,73%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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