Wienerberger Aktie

21,04EUR -0,24EUR -1,13%
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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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23.07.2026 11:33:00

Wienerberger verkaufen

Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 21,00 auf 18,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Sell" wurde von Analyst Julian Radlinger für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert beibehalten.

Die Anpassung des Kursziels ist laut UBS-Analysten hauptsächlich auf niedrigere Gewinn- und FCF-Schätzungen zurückzuführen. Nach der Gewinnwarnung von Wienerberger in dieser Woche senken die Experten ihre Prognose für das bereinigte EBITDA für 2026 um 9 Prozent und für die Geschäftsjahre 27-29 um 5-6 Prozent sowie für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 um 29 Prozent und für die Geschäftsjahre 27-29 um 13-15 Prozent.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 1,14 (nach 1,60) Euro für 2026, sowie 1,68 (zuvor: 1,97) bzw. 2,02 (zuvor: 2,32) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,95 Euro für 2026 und 2027, sowie auf 0,71 Euro für 2028.

Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse bei 21,08 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0024 2026-07-23/11:33

Zusammenfassung: Wienerberger AG verkaufen
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
verkaufen 		Kurs*:
21,08 € 		Abst. Kursziel*:
-14,61%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
21,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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