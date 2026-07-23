Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 21,00 auf 18,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Sell" wurde von Analyst Julian Radlinger für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert beibehalten.

Die Anpassung des Kursziels ist laut UBS-Analysten hauptsächlich auf niedrigere Gewinn- und FCF-Schätzungen zurückzuführen. Nach der Gewinnwarnung von Wienerberger in dieser Woche senken die Experten ihre Prognose für das bereinigte EBITDA für 2026 um 9 Prozent und für die Geschäftsjahre 27-29 um 5-6 Prozent sowie für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 um 29 Prozent und für die Geschäftsjahre 27-29 um 13-15 Prozent.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 1,14 (nach 1,60) Euro für 2026, sowie 1,68 (zuvor: 1,97) bzw. 2,02 (zuvor: 2,32) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,95 Euro für 2026 und 2027, sowie auf 0,71 Euro für 2028.

Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse bei 21,08 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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ger/spa

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