Wienerberger Aktie
|21,04EUR
|-0,24EUR
|-1,13%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger verkaufen
Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 21,00 auf 18,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Sell" wurde von Analyst Julian Radlinger für die Titel des Baustoffkonzerns unverändert beibehalten.
Die Anpassung des Kursziels ist laut UBS-Analysten hauptsächlich auf niedrigere Gewinn- und FCF-Schätzungen zurückzuführen. Nach der Gewinnwarnung von Wienerberger in dieser Woche senken die Experten ihre Prognose für das bereinigte EBITDA für 2026 um 9 Prozent und für die Geschäftsjahre 27-29 um 5-6 Prozent sowie für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 um 29 Prozent und für die Geschäftsjahre 27-29 um 13-15 Prozent.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 1,14 (nach 1,60) Euro für 2026, sowie 1,68 (zuvor: 1,97) bzw. 2,02 (zuvor: 2,32) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,95 Euro für 2026 und 2027, sowie auf 0,71 Euro für 2028.
Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse bei 21,08 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spa
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0024 2026-07-23/11:33
|Zusammenfassung: Wienerberger AG verkaufen
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
verkaufen
|
Kurs*:
21,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,61%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
21,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt (finanzen.at)
|
22.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich (finanzen.at)
|
22.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
22.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
22.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|21,08
|-0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10:44
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|10:15
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|KSB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG