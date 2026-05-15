Wienerberger Aktie
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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger von 30,00 auf 28,00 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" wurde in Reaktion auf die am Vortag vorgelegten Erstquartalszahlen bestätigt. Während das Wachstum der Absatzmenge im März und April wohl nicht nachhaltig sei, bleibe das Preis-Kosten-Verhältnis kurzfristig die größte Sorge, so Analyst Pierre Rousseau in der am Donnerstag vorgelegten Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,68 Euro für 2026, 2,03 Euro für 2027 und 2,57 Euro für 2028. Die Dividendenschätzungen lauten 0,95 Euro für 2026 sowie 0,99 bzw. 1,05 für 2027 und 2028.
Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 2,3 Prozent bei 23,34 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0057 2026-05-14/11:12
|Zusammenfassung: Wienerberger AG overweight
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
overweight
|
Kurs*:
23,38 €
|
Abst. Kursziel*:
19,76%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
23,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,90%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
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