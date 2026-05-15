Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger von 30,00 auf 28,00 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Overweight" wurde in Reaktion auf die am Vortag vorgelegten Erstquartalszahlen bestätigt. Während das Wachstum der Absatzmenge im März und April wohl nicht nachhaltig sei, bleibe das Preis-Kosten-Verhältnis kurzfristig die größte Sorge, so Analyst Pierre Rousseau in der am Donnerstag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,68 Euro für 2026, 2,03 Euro für 2027 und 2,57 Euro für 2028. Die Dividendenschätzungen lauten 0,95 Euro für 2026 sowie 0,99 bzw. 1,05 für 2027 und 2028.

Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 2,3 Prozent bei 23,34 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

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