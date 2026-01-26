Die Wertpapierexperten von UBS haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" sowie das Kursziel von 25,00 Euro für die Aktien der heimischen Wienerberger im Rahmen einer aktuellen Analyse bestätigt.

Im Zuge der Ergebnisse des vierten Quartals 2025 wurden die Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für 2026 leicht nach unten korrigiert. UBS-Experte Julian Radlinger erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 1,9 Prozent für 2026 sowie ein bereinigtes EBITDA von rund 800 Millionen Euro.

Nach Einschätzung der Analysten bleibt die kurzfristige Entwicklung insbesondere in Nordamerika herausfordernd, belastet durch den Rückgang im Wohnneubau und möglicherweise durch den Regierungsstillstand.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert UBS 2,01 Euro für 2026 und 2,55 Euro für 2027. Für 2028 und 2029 werden 2,93 bzw. 3,20 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Die Dividenden werden auf 0,95 Euro (12/2026), 1,02 Euro (12/2027), 1,02 Euro (12/2028) und 1,12 Euro (12/2029) je Aktie geschätzt.

An der Wiener Börse notierten die Titel am Montagvormittag mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 28,04 Euro.

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

