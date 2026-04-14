Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien von Wienerberger von 25 auf 23 Euro gesenkt. Ihre Empfehlung "Sell" für die Titel des österreichischen Baustoffherstellers haben sie gleichzeitig bestätigt.

Die Experten erwarten, dass die anstehende Ergebnisvorlage des Wienerberger ein schwaches erstes Quartal zeigen wird. Das erste Quartal sei saisonbedingt generell schwächer, schreibt der UBS-Analyst Julian Radlinger. Heuer dürfte aber ein kalter Winter und Kostenanstiege, die nicht vollständig durch Preiserhöhungen kompensiert werden konnten, dem Baukonzern einen besonders schweren Jahresstart beschert haben.

Die UBS-Experten haben auch ihre Gewinnprognosen für Wienerberger gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwarten sie nur mehr einen Gewinn von 1,66 Euro je Aktie. Die neuen Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 1,97 (2027) bzw. 2,26 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden für 2026 und 2027 werden mit jeweils 0,95 Euro je Aktie geschätzt.

An der Wiener Börse notierten die Titel am Montagvormittag mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 28,04 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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mik/spa

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