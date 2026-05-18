Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 36,60 auf 34,70 Euro leicht gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Michael Marschallinger für die Titel des Baustoffkonzerns bestätigt.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2026 von Wienerberger senken die Erste-Group-Experten das Kursziel, was den niedrigeren Gewinnschätzungen Rechnung trägt, hieß es in der aktuellen Studie.

Sie halten jedoch die Kaufempfehlung weiterhin für gerechtfertigt, da Wienerberger mit einem erheblichen Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt wird und die zyklusübergreifenden Kennzahlen weder das strukturell verbesserte, weniger konjunkturabhängige und margenstärkere Portfolio noch die starke Cash-Generierung widerspiegeln.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,07 statt zuvor 2,55 Euro für 2026, sowie 2,76 (zuvor: 3,29) bzw. 3,12 (zuvor: 3,82) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiterhin auf 1,10 Euro für 2026, sowie jeweils 1,20 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse bei 22,00 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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