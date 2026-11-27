Wienerberger Aktie
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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien der heimischen Wienerberger von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Zudem wurde von Analyst Michael Marschallinger das Kursziel nach den Drittquartalsergebnissen des Baustoffkonzerns von 24,20 auf 16,60 Euro herabgestuft.
Die Ergebnisse des dritten Quartals und die Ankündigung einer strategischen Überprüfung "bestärken uns in unserer Einschätzung, dass die Erholung der Gewinne länger dauern wird als bisher erwartet, während erhebliche Restrukturierungskosten, eine schwache Gewinnumwandlung und eine hohe Verschuldung die kurzfristige Attraktivität der Aktie mindern", so der zuständige Analyst.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nunmehr einen Verlust von 0,06 Euro für 2026 sowie ein positives Ergebnis von 1,34 bzw. 1,70 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich nunmehr auf 0,40 Euro für 2027 bzw. 0,50 Euro für 2028. Für 2026 wird keine Ausschüttung erwartet.
Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse im Frühhandel bei 15,65 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0034 2026-11-27/10:11
|Zusammenfassung: Wienerberger AG accumulate
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
16,60 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
15,57 €
|
Abst. Kursziel*:
6,62%
|
Rating update:
-
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Kurs aktuell:
15,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
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KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AG
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09:28
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
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26.11.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
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25.11.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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25.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|13.11.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
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|09.10.26
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|Erste Group Bank
|23.07.26
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|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
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|UBS AG
|13.11.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
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|28.04.22
|Wienerberger buy
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|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|15,57
|-1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
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|Sanofi Buy
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|ASML NV Outperform
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|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
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|07:30
|Swiss Re Underweight
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|07:30
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|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
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|07:29
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|07:29
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|HUGO BOSS Neutral
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|Richemont Overweight
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|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
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|26.11.26
|SAP Overweight
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|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
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|26.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
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|Bernstein Research
|26.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
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|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
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|26.11.26
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