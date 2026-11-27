Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktien der heimischen Wienerberger von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Zudem wurde von Analyst Michael Marschallinger das Kursziel nach den Drittquartalsergebnissen des Baustoffkonzerns von 24,20 auf 16,60 Euro herabgestuft.

Die Ergebnisse des dritten Quartals und die Ankündigung einer strategischen Überprüfung "bestärken uns in unserer Einschätzung, dass die Erholung der Gewinne länger dauern wird als bisher erwartet, während erhebliche Restrukturierungskosten, eine schwache Gewinnumwandlung und eine hohe Verschuldung die kurzfristige Attraktivität der Aktie mindern", so der zuständige Analyst.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nunmehr einen Verlust von 0,06 Euro für 2026 sowie ein positives Ergebnis von 1,34 bzw. 1,70 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich nunmehr auf 0,40 Euro für 2027 bzw. 0,50 Euro für 2028. Für 2026 wird keine Ausschüttung erwartet.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse im Frühhandel bei 15,65 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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