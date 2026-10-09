Wienerberger Aktie
|15,64EUR
|0,29EUR
|1,89%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger kaufen
Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktie des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger von 25,00 auf 19,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Harry Goad nach dem außerplanmäßigen Update für das dritte Quartal bestätigt.
Wienerberger hat wegen der schleppenden Baukonjunktur erneut seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Es werde nun ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 640 bis 650 Mio. Euro erwartet, hieß es vom Baustoffkonzern am Dienstag.
Makroökonomische und geopolitische Faktoren - in Form steigender Hypothekenzinsen und höherer Inflation - sorgen gemeinsam für ein nach wie vor schwieriges operatives Umfeld für Wienerberger, hieß es von Berenberg. "Auch wenn eine unmittelbare Wende zum Besseren kaum absehbar ist - es sei denn, es kommt im Nahen Osten zu einem Friedensabkommen oder einer anderen Einigung, die zu niedrigeren Ölpreisen führt -, halten wir die Aktie mittelfristig weiterhin für attraktiv bewertet, sobald sich die Nachfrage im Wohnungsbau erholt und der Kostendruck nachlässt", schrieb Goad.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,09 (statt 1,49) Euro für 2026, sowie 1,42 (statt 1,82) bzw. 1,98 (statt 2,25) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel bleibt bis 2028 bei 0,95 Euro.
An der Wiener Börse notierten Wienerberger am Donnerstag zu Handelsschluss bei 15,35 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ger
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0002 2026-10-09/08:25
|Zusammenfassung: Wienerberger AG kaufen
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
15,35 €
|
Abst. Kursziel*:
23,78%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
15,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,72%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
09:28
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX aktuell: So performt der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08.10.26
|EQS-PVR: Wienerberger AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.10.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|15,35
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|08.10.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG