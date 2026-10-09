Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktie des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger von 25,00 auf 19,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Harry Goad nach dem außerplanmäßigen Update für das dritte Quartal bestätigt.

Wienerberger hat wegen der schleppenden Baukonjunktur erneut seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt. Es werde nun ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 640 bis 650 Mio. Euro erwartet, hieß es vom Baustoffkonzern am Dienstag.

Makroökonomische und geopolitische Faktoren - in Form steigender Hypothekenzinsen und höherer Inflation - sorgen gemeinsam für ein nach wie vor schwieriges operatives Umfeld für Wienerberger, hieß es von Berenberg. "Auch wenn eine unmittelbare Wende zum Besseren kaum absehbar ist - es sei denn, es kommt im Nahen Osten zu einem Friedensabkommen oder einer anderen Einigung, die zu niedrigeren Ölpreisen führt -, halten wir die Aktie mittelfristig weiterhin für attraktiv bewertet, sobald sich die Nachfrage im Wohnungsbau erholt und der Kostendruck nachlässt", schrieb Goad.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,09 (statt 1,49) Euro für 2026, sowie 1,42 (statt 1,82) bzw. 1,98 (statt 2,25) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel bleibt bis 2028 bei 0,95 Euro.

An der Wiener Börse notierten Wienerberger am Donnerstag zu Handelsschluss bei 15,35 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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