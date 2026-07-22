Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktie des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger von 34,00 auf 25,00 Euro verringert. Grund dafür sei die Erwartung, dass das Unternehmen im vierten Jahre in Folge rückläufige Gewinne verbuchen würde. Daher wurde für die Jahre 2026 bis 2028 die Prognose für das operative Ergebnis (EBITDA) durchschnittlich um 15 Prozent verringert.

Das neue Kursziel liegt damit immer noch leicht über dem aktuellen Kursniveau, wobei die Kaufempfehlung "Buy" beibehalten wird.

Die Experten nennen makroökonomische sowie geopolitische Ereignisse als Gründe für die sinkenden Gewinne. Die Analysten erwarten aber, dass die europäische Baubranche bald ihren zyklischen Tiefpunkt überwindet, und sehen Wienerberger gut aufgestellt um von der erwarteten Erholung der Branche zu profitieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,49 Euro für 2026, sowie 1,82 bzw. 2,25 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel bleibt bis 2028 bei 0,95 Euro.

Am der Wiener Börse notierten Wienerberger am Mittwoch mit -4,13 Prozent bei 21,38 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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prtas/mik

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