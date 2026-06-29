Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien von Wienerberger bei 21 Euro gehalten. Ihre Empfehlung "Sell" für die Titel des österreichischen Baustoffherstellers haben sie gleichzeitig bestätigt.

Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass sich die zu Beginn des 2. Quartals verzeichnete Volumenstärke abgeschwächt hat. Das Verhältnis von Preisen zu Kosten dürfte aber beherrschbar gewesen sein, schreibt Analyst Julian Radlinger in einem Kommentar. Für das 2. Halbjahr wird mit stärkerem Gegenwind gerechnet.

Die UBS-Experten haben zudem die Gewinnprognosen für Wienerberger gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwarten sie nur mehr einen Gewinn von 1,60 Euro je Aktie. Für die Folgejahre werden 1,97 (2027) bzw. 2,32 (2028) Euro je Aktie erwartet. Die Dividenden für 2026 und 2027 werden mit jeweils 0,95 Euro je Aktie geschätzt, für 2028 0,81 Euro.

An der Wiener Börse notierten die Titel am Montag zu Mittag mit einem Minus von 3,21 Prozent bei 22,88 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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