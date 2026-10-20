Zurich Insurance Aktie

668,00EUR 3,80EUR 0,57%
Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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20.10.2026 08:23:30

Zurich Insurance Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 902 Franken auf "Buy" belassen. Die Aktie des Versicherers gehört zu den acht bevorzugten Schweizer Investmentideen des Berenberg-Analystenteams. Dazu zählten Unternehmen mit strukturellen Wachstumsaussichten, hochwertigen Geschäftsmodellen, Sanierungschancen und attraktiv bewertete Firmen mit erkennbaren Kurstreibern, hieß es am Montag. Bei Zurich hob Analyst Michael Huttner zudem die kürzlich abgeschlossene Übernahme der britischen Assekuranz Beazley positiv hervor./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
902,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
613,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
47,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
617,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
46,14%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:23 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 668,00 0,57% Zurich Insurance AG (Zürich)

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12:44 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
12:43 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:39 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
12:38 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
12:35 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:34 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:34 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
12:33 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:33 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
12:31 PNE Buy Warburg Research
12:30 Wacker Neuson Buy Warburg Research
12:29 Dürr Buy Warburg Research
12:25 Apple Neutral UBS AG
12:22 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:20 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:19 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:00 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
10:46 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
10:32 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:19 ABB Market-Perform Bernstein Research
10:12 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:53 BASF Outperform Bernstein Research
08:51 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:50 Linde Outperform Bernstein Research
08:47 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:23 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:52 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:46 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:40 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07:33 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
07:32 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Rheinmetall Buy UBS AG
06:49 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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