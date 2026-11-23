NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 609 auf 615 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Investorentag an höhere Synergiebeiträge durch Beazley an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:00 / GMT

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