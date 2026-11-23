Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 609 auf 615 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitag nach dem Investorentag an höhere Synergiebeiträge durch Beazley an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
615,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
635,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3,15%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
635,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,15%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
17:58
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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18.11.26
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Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Zurich Insurance Neutral
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|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
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|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
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