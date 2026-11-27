Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Zurich beim Kursziel von 670 Franken mit "Neutral" wieder aufgenommen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
670,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
645,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,84%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
648,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,30%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
25.11.26
|SMI aktuell: SMI verliert (finanzen.at)
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24.11.26
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24.11.26
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24.11.26
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23.11.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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23.11.26
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23.11.26
|SIX-Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
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|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
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|Zurich Insurance Buy
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|15.10.26
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|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|07:29
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
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