Zurich Insurance Aktie
|712,00EUR
|1,00EUR
|0,14%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Aussagen zu den unternehmerischen Zielen mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Dank des Beitrags des übernommenen Spezialversicherers Beazley dürften die Schweizer die eigenen Wachstumsvorgaben für die Ergebnisse je Aktie im Kerngeschäft übertreffen, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die Synergien im Zusammenhang mit Beazley seien seit März auf breiter Front gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
657,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
658,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,22%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch (dpa-AFX)
|
12.11.26
|SLI aktuell: SLI im Plus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|711,60
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG