Zurich Insurance Aktie
|621,20EUR
|4,40EUR
|0,71%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe 2025 ein Rekordergebnis erzielt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mögliche Übernahme von Beazley berge aber das Risiko einer Kapitalerhöhung und bringe Zurich in eine hohe Abhängigkeit zu wachstumsstarken, aber auch schwer zu kalkulierenden Cyber-Risiken./mf/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:22 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:33 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Verkaufen
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
566,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
567,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: SMI am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|618,80
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:16
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13:15
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:15
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|13:09
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|13:07
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|13:06
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|13:05
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:04
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|13:03
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|12:59
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:10
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10:59
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:29
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|09:54
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|09:47
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.