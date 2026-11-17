Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zurich von 603 auf 609 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Versicherer habe den Investorentag genutzt, um zu demonstrieren, wie gut man jegliche Ziele für 2027 im Griff habe, schrieb Andrew Baker am Dienstag in seinem Kommentar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
609,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
656,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
655,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,02%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
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Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Zurich Insurance Verkaufen
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|09:20
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|12.11.26
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|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
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Aktuelle Aktienanalysen
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