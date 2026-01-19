Zurich Insurance Aktie

616,20EUR -4,40EUR -0,71%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

19.01.2026 13:19:45

Zurich Insurance Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 525 Franken belassen. Vor den Jahreszahlen des Versicherers am 19. Februar habe er seine operative Ergebnisschätzung angehoben, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Aublick./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
525,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
580,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9,48%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
569,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,73%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

