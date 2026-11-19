Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 620 auf 625 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte sein Bewertungsmodell am Mittwoch an jüngst positive Signale zu den Preisen und wegen der Integration des kürzlich übernommenen Spezialversicherers Beazley an./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
625,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
642,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
642,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,71%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
18.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
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18.11.26
|SMI aktuell: SMI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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18.11.26
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18.11.26
|Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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18.11.26
|Börse Zürich: SMI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
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Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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