NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 620 auf 625 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte sein Bewertungsmodell am Mittwoch an jüngst positive Signale zu den Preisen und wegen der Integration des kürzlich übernommenen Spezialversicherers Beazley an./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.