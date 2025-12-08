Zurich Insurance Aktie

08.12.2025 08:31:03

Zurich Insurance Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 525 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo. Zurich gehört bei ihnen dagegen zu den schwächsten Werten. Die Schweizer seien besonders betroffen von schwachen Preisen bei Versicherungen für Unternehmen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

