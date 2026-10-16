NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun einen Teilbeitrag des übernommenen Versicherers Beazley, schrieb Ben Cohen in einer Studie am Donnerstag. Hinzu kämen geänderte Annahmen für Wechselkurse und die Erträge aus dem Investmentgeschäft. Wesentlicher Einflussfaktor sei die Stärke des US-Dollars zum Franken seit Jahresbeginn./rob/bek/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT



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