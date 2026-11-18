HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 902 auf 961 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwirtschaftung von Barmitteln aus dem Segment Lebensversicherung sei nachhaltig hoch, schrieb Michael Huttner am Mittwoch. "Mehr Cash für die Aktionäre", war denn auch seine Studie am Mittwoch betitelt. Das Segment werde 2026 bis 2027 voraussichtlich eine Milliarde US-Dollar an zusätzlichen Ausschüttungen beisteuern./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:36 / GMT

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