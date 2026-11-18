Zurich Insurance Aktie
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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 902 auf 961 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwirtschaftung von Barmitteln aus dem Segment Lebensversicherung sei nachhaltig hoch, schrieb Michael Huttner am Mittwoch. "Mehr Cash für die Aktionäre", war denn auch seine Studie am Mittwoch betitelt. Das Segment werde 2026 bis 2027 voraussichtlich eine Milliarde US-Dollar an zusätzlichen Ausschüttungen beisteuern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
961,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
651,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
47,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
649,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,98%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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