Zurich Insurance Aktie
|670,40EUR
|-4,20EUR
|-0,62%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 620 Franken angehoben. Die strukturelle Stärke des Versicherers gleiche die konjunkturellen Belastungen aus, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zurich sei gut aufgestellt, da das Unternehmen stark auf den US-Markt ausgerichtet sei und seinen Sitz in der Schweiz habe. Die operativen Margen seien durchweg solide. Die aktuelle Bewertung sei angesichts der Wachstumsaussichten angemessen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Neutral
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
620,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
616,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,65%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
618,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,26%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SMI am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|SIX-Handel SMI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|669,80
|-0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.