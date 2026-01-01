Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
01.01.2026 06:00:00
1 Reason I'm Never Selling Amazon Stock
Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of my largest holdings. And I am a happy shareholder considering the amount of money it has made me over the years. The company does have its detractors. Some claim its current size severely limits its upside, while others argue that it is losing ground to some peers in the cloud computing market, making its outlook far more uncertain.However, I remain bullish on the stock, and I don't intend to sell my shares anytime soon. There are many reasons why. Let's consider just one of them.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
31.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.12.25
|Aktienvergleich der Tech-Giganten: Warum Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon outperformen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.12.25