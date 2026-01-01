Amazon Aktie

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

01.01.2026 06:00:00

1 Reason I'm Never Selling Amazon Stock

Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of my largest holdings. And I am a happy shareholder considering the amount of money it has made me over the years. The company does have its detractors. Some claim its current size severely limits its upside, while others argue that it is losing ground to some peers in the cloud computing market, making its outlook far more uncertain.However, I remain bullish on the stock, and I don't intend to sell my shares anytime soon. There are many reasons why. Let's consider just one of them.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
