Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
10.11.2025 10:56:00
1 Spectacular Growth Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club
Nine American companies are valued at $1 trillion or more, and four of them have graduated into the ultra-exclusive $3 trillion club:I think Amazon (NASDAQ: AMZN) could join them as early as next year. Revenue growth at the company's industry-leading cloud business just accelerated in the third quarter of 2025 (ended Sept. 30) thanks to artificial intelligence (AI), while efficiency continued to improve in its enormous e-commerce segment.Amazon has a market capitalization of $2.6 trillion as I write this, so the $3 trillion milestone could be a mere formality if the company maintains its current momentum. Read on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
17:34
|ROUNDUP: Google investiert 5,5 Milliarden Euro in Deutschland (dpa-AFX)
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Werbebranche erwartet KI-Anwendungen mit Reklame (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)