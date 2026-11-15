NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.11.2026 15:45:02
2 Hedge Fund Managers Want Jensen Huang Back. Could He Return as Nvidia CEO?
Jensen Huang's departure has shocked the business world and left Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors wondering what happens next.
Shares of the AI chip leader tumbled 15% last week as the drama unfolded around Huang, and are down a third from their peak in October.
However, over a longer time frame, Nvidia has been one of the greatest engines of wealth creation in human history. Prior to the recent slide, Nvidia had added roughly $5 trillion in market value over the last decade, and its investors don't want to see that continue to erode.
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