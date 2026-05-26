Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
26.05.2026 08:51:38
26.05.2026 - 08:30
Generali reveals Redion — the new brand for the Group’s leading global Care platform, which encompasses Europ Assistance and Generali Employee BenefitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!