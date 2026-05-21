Assicurazioni Generali Aktie

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Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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21.05.2026 10:26:59

Assicurazioni Generali Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ wie auch nicht-operativ stark, nannte Farooq Hanif die Quartalsergebnisse der Italiener am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,35 € 		Abst. Kursziel*:
6,91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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