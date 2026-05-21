Assicurazioni Generali Aktie

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Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

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21.05.2026 10:23:54

Assicurazioni Generali Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, schrieb Philip Kett am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,35 € 		Abst. Kursziel*:
-25,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25,70%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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