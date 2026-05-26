Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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26.05.2026 09:41:37
26.05.2026 - 09:32
Generali announces the launch of Euro Fixed Rate Senior Dated Subordinated Notes up to euro 750 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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