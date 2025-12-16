Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

16.12.2025 15:05:00

3 Reasons Netflix Will Remain a Great Stock to Buy

If you want to watch a drama unfold, you can stream a movie on Netflix (NASDAQ: NFLX), or you can read the latest headlines regarding the company's attempt to buy Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD). At the beginning of December, Netflix announced a $72 billion bid to buy Warner Bros., which also owns HBO Max.While there are still plenty of antitrust hurdles for the acquisition to overcome, Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) has entered the chat as well. The rival conglomerate mounted a hostile $108 billion bid. There's a lot of uncertainty in how this story will end.Whether Netflix gets its fairytale or not, the stock will remain a great company to buy for three reasons: international subscriber growth, expanding margins, and new revenue streams. The success of a potential acquisition is just one part of the company's future, and won't make or break the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
11.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Netflix Outperform Bernstein Research
09.12.25 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 Netflix Buy UBS AG
08.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
