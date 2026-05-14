Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.05.2026 05:00:00

3 Stocks That Could Benefit From the SpaceX IPO

SpaceX is set to be the largest initial public offering (IPO) in history this summer. The company aims to raise $75 billion in capital at a valuation of $1.75 trillion. That's a lot of cash that could soon hit the company's balance sheet, giving it the opportunity to ramp up significant capital expenditures, benefiting multiple companies. Meanwhile, the IPO excitement has spread to other aerospace stocks, bolstering the entire sector.Several companies could come out as winners thanks to SpaceX's IPO. Here are three that investors should keep an eye on this summer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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