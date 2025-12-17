BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
17.12.2025 16:00:20
30. Advents-Benefizkonzert von BMW München und dem Bayerischen Staatsorchester erzielt über 232.000 Euro Spenden für den guten Zweck.
München. Seit 30 Jahren verbindet das Advents-Benefizkonzert von BMW München die festliche Weihnachtszeit mit unvergesslicher Musik. Die Erlöse kommen in diesem Jahr zwei wohltätigen Institutionen zugute. Zum einen der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung, die von Startenor José Carreras gegründet wurde. Zum anderen der von Königin Silvia von Schweden gegründeten World Childhood Foundation. Das Besondere: Beide Gründer nahmen als Ehrengäste am Konzert ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
