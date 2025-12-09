BMW Aktie

96,78EUR 0,08EUR 0,08%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

09.12.2025 12:55:38

BMW Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
96,96 € 		Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
96,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,94%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

