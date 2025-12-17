Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,11 Prozent schwächer bei 5 711,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,911 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,304 Prozent fester bei 5 735,21 Punkten, nach 5 717,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 699,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 745,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,217 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 640,94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 369,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 942,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 544,00 EUR), Eni (+ 1,17 Prozent auf 15,79 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,14) Prozent auf 5,85 EUR), UniCredit (+ 0,95 Prozent auf 70,34 EUR) und Bayer (+ 0,88 Prozent auf 35,37 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-2,20 Prozent auf 104,35 EUR), Enel (-1,21 Prozent auf 8,65 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 166,55 EUR), Siemens (-1,18 Prozent auf 234,70 EUR) und BMW (-1,12 Prozent auf 93,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 156 795 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 360,857 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Eni-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at