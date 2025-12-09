BMW Aktie
|96,90EUR
|0,20EUR
|0,21%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
96,88 €
|
Abst. Kursziel*:
8,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|96,90
|0,21%
