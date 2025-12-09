BMW Aktie

96,90EUR 0,20EUR 0,21%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

09.12.2025 08:52:21

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
96,88 € 		Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
96,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:52 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
