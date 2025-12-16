BMW Aktie
|94,24EUR
|-0,32EUR
|-0,34%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in großen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert./rob/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
94,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
94,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,56%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
16:38
|WDH: BMW will Vorzugsaktien in Stämme wandeln (dpa-AFX)
|
16:10
|BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: Wäre ein Investment in BMW vor 10 Jahren inzwischen lukrativ? (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)