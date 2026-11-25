Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
25.11.2026 22:36:34
A Man in Denver Has Been Throwing Eggs at Waymo Vehicles
The man, who drove a Toyota Corolla from a fleet leased to Lyft drivers, used orange cones to trap the self-driving vehicles before pelting them with eggs, the police said. No charges have been filed.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 400,00
|-3,11%
|Alphabet A (ex Google)
|251,10
|0,78%
|Alphabet C (ex Google)
|249,35
|0,93%
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