adidas-Analyse: Bernstein Research stuft adidas-Aktie mit Outperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein durch die Bank starkes Wachstum attestierte Analystin Aneesha Sherman dem Sportartikelhersteller. Wegen konjunktureller Unwägbarkeiten habe das Unternehmen allerdings den Ausblick nur bestätigt, aber nicht angehoben, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Um 14:48 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 213,20 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 40,71 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 206 658 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2025 um 10,0 Prozent ein. Die Ergebnisse für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 vorlegen.

