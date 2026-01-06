adidas-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des adidas-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie musste um 15:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 160,65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 68,07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 244 443 adidas-Aktien. Experten erwarten, dass adidas am 11.03.2026 die Q4 2025-Bilanz vorlegt.

