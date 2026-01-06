adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Analyse im Blick
|
06.01.2026 15:52:51
adidas-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die adidas-Aktie musste um 15:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 160,65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 68,07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 244 443 adidas-Aktien. Experten erwarten, dass adidas am 11.03.2026 die Q4 2025-Bilanz vorlegt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.01.26