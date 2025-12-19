Buy für adidas-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der Markt sei besorgt wegen der Aussichten des Sportartikelherstellers für das kommende Jahr, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei überflügele das Unternehmen weiterhin seine Wettbewerber. Die Aktie sei zudem günstig bewertet.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Die adidas-Aktie wies um 10:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 166,40 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 53,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127 154 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 büßte die Aktie um 29,1 Prozent ein. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 11.03.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.