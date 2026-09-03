Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
03.09.2026 22:45:55
Adobe Names Anil Chakravarthy As Next CEO
(RTTNews) - Adobe (ADBE) on Thursday said Anil Chakravarthy will become its president and chief executive officer effective December 1, 2026, succeeding Shantanu Narayen, who will transition to executive chair. Chakravarthy will also join Adobe's Board of Directors.
Chakravarthy currently serves as president of Adobe's Customer Experience Orchestration business and worldwide field operations. He joined Adobe in 2020 and has held leadership roles across its Digital Experience business and enterprise operations.
Under his leadership, Adobe said it expanded its Customer Experience Orchestration business and developed products including Adobe CX Enterprise, GenStudio and Brand Visibility, while scaling Adobe Experience Platform and introducing innovations such as CX Enterprise Coworker. He also championed the acquisitions and integration of Workfront and Semrush.
Before joining Adobe, Chakravarthy served as CEO of Informatica for four years and previously held executive positions at Informatica, Symantec and VeriSign, as well as McKinsey & Company.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
03.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.08.26
|Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|245,20
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.