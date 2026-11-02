Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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02.11.2026 19:59:01
Adobe vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Both Adobe (NASDAQ:ADBE) and ServiceNow (NYSE:NOW) dominate the enterprise software landscape, but they follow very different growth paths. Choosing between these giants requires a look at valuation versus velocity for 2027.
Adobe provides essential creative and document tools for over one billion users, while ServiceNow focuses on automating complex workflows through a unified AI platform. Investors often compare them because they both represent stable, recurring revenue models within the broader cloud ecosystem.
Image source: Getty Images.
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|Adobe Inc.
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|1,79%
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